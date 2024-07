Grecia ottiene prestito Eib di 390 milioni per energia solare

NAPOLI - La Grecia ha ricevuto un prestito di 390 milioni di euro dalla European Investment Bank (Eib) per realizzare progetti di energia fotovoltaica nel Paese.



Il finanziamento è stato assegnato alla Depa, l'azienda pubblica del gas in Grecia, che lancerà velocemente i bandi per avviare i lavori.



La Depa, spiega balkangreenenergynews.com, sta rapidamente cambiando in azienda molto verde e con il prestito appena ottenuto può coprire il 75% dei costi totali di progetti di energia solare da 816 megawatt, il cui importo totale è di 521 milioni di euro. Il finanziamento da 390 milioni permette alla Depa di avviare i progetti nelle regioni di Macedonia Occidentale, Tessaglia e della Grecia Centrale.



La Eib spiega che il finanziamento sostiene i progetti nelle regioni dette di coesione in Grecia, luoghi dove gli stipendi medi sono più bassi della media dell'Unione Europea. Il finanziamento, aggiungono dalla Eib, fornirà energia elettrica a circa 278.000 abitazioni. La Depa lancerà la gara per chi costruirà impianti per 500 megawatt la prossima settimana che porteranno all'inizio della costruzione immediatamente in autunno dopo la firma del contratto con chi vincerà la gara pubblica: è previsto che i lavori durino dai 19 ai 22 mesi.



L'obiettivo generale della Depa è di istallare impianti di rinnovabili per 1 gigawatt. Tra i programmi c'è anche l'acquisto di luoghi per l'eolico ma anche l'aumento di progetti di sistemi di conservazione di batterie energetiche per un totale di 200 megawatt.

