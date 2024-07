Ryanair apre una nuova base all'aeroporto di Tangeri

RABAT - Ryanair consolida la sua presenza in Marocco con la base di Tangeri, quarto scalo nel Paese maghrebino. Di qui, con due aerei fissi propone per l'estate in corso 25 itinerari, di cui 13 da e per l'Europa oltre che i collegamenti interni. L'investimento da oltre 200 milioni di dollari, avrà anche un impatto locale con la creazione di 600 posti di lavoro.



L'impegno economico di Rayanair in Marocco è ormai da record.



con più di 170 rotte che attraversano tutto il Paese, a supporto del turismo e dei collegamenti interni. La compagnia irlandese conta su un accordo quadro con il ministero del Turismo e punta a trasportare 5 milioni di passeggeri nella sola estate 2024, con un tasso di crescita del 31% rispetto all'anno scorso e l'ambizione di fari diventare 10 milioni entro il 2027.



L'investimento totale infatti si avvicina al miliardo e mezzo di dollari statunitensi, con oltre 5mila impiegati che ruotano attorno a otto città del Marocco, Rabat, Marrakech, Fes, Agadir, Essaouira, Tetouan, Nador e ora anche Tangeri.





