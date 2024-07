Fuga ingegneri da Tunisia ha grave impatto su crescita economica

(ANSAmed) - TUNISI, 04 LUG - Un'allarmante percentuale di ingegneri tunisini che fuggono all'estero ha un grave impatto sullo sviluppo economico e sociale, nonché sulla capacità del Paese di gestire le transizioni energetiche, digitali ed ecologiche, garantire la sostenibilità del modello economico e migliorare la propria competitività internazionale. Queste le principali conclusioni di uno studio intitolato 'La fuga dei cervelli degli ingegneri in Tunisia: cause, conseguenze e proposte di politica economica' pubblicato recentemente dall'Istituto tunisino di studi strategici (Ites), secondo cui la migrazione degli ingegneri tunisini rappresenta una grave minaccia per la crescita: ogni anno lasciano il Paese quasi 3.000 ingegneri.Il numero ha registrato il picco nel 2022, raggiungendo i 6.500, secondo le statistiche fornite dall'Ordine degli ingegneri tunisino (Oit). Per l'Ites, "l'impatto della migrazione va oltre la generazione attuale, compromettendo le opportunità future (trasmissione intergenerazionale degli effetti). La diminuzione delle competenze e dell'innovazione in Tunisia è la principale conseguenza".Il massiccio deflusso di ingegneri mina le competenze e l'innovazione del Paese mettendo a dura prova la produttività industriale, la competitività sui mercati internazionali e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Ciò si traduce, continua l'Ites, in un circolo vizioso in cui la mancanza di innovazione scoraggia gli investimenti in capitale umano e tecnologia. Si prevedono divisioni più marcate tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo, poiché la fuga di capitale umano erode le basi delle competenze per l'insegnamento e la ricerca locale, ostacolando le iniziative di sviluppo e limitando la capacità del Paese di rispondere a specifiche sfide locali. Inoltre i rischi di dipendenza tecnologica per la Tunisia non possono essere esclusi, poiché il bisogno di cervelli mette a repentaglio la capacità di sviluppare soluzioni per soddisfare le proprie esigenze energetiche, ambientali e industriali. Anche l'attrattiva della Tunisia per gli investimenti diretti esteri ne risentirebbe, scoraggiando i potenziali investitori e riducendo i finanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo.Lo studio individua anche le azioni prioritarie per far rimanere gli ingegneri nella nazione: l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro, il miglioramento dell'avanzamento di carriera, l'adattamento del sistema educativo alle esigenze del mercato del lavoro, il rafforzamento della stabilità politica ed economica, il miglioramento delle infrastrutture e la stimolazione dell'ecosistema imprenditoriale, ma anche maggiori sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo, più investimenti privati, regimi fiscali preferenziali per gli ingegneri, incentivi fiscali per le imprese tecnologiche e pratiche di gestione aggiornate, oltre al rafforzamento della partnership con aziende globali e la promozione dell'integrazione di ingegneri tunisini espatriati in progetti locali. (ANSAmed).

