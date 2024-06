L'arte culinaria italiana agli onori di Fiera Ifsa Africa

(ANSAmed) - TUNISI, 19 GIU - L'eccellenza e la creatività della cucina italiana, saranno ben rappresentate all'interno della fiera dedicata all'agroalimentare International Food Show Africa - Ifsa 2024, grazie alla presenza di tre campioni del mondo della pizza, accompagnati dal noto Errico Porzio, e della presidente della Federation International Excellences Edible Art (Fieaa), Katia Malizia, stella del cake design e della pasticceria italiana.Lo hanno rivelato gli organizzatori della seconda edizione di Ifsa Africa che si svolgerà dal 3 al 5 luglio, al Palazzo delle Esposizioni del Kram a Tunisi, sotto l'egida del ministero del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni in collaborazione con il ministero dell'Industria, delle miniere e dell'energia. L'evento riunisce i principali attori dell'industria alimentare con lo scopo di esplorare opportunità di business e promuovere collaborazioni, considerata l'ascesa dell'Africa nel mercato alimentare globale. Ifsa Africa mira ad avvicinare le nazioni africane fornendo loro i mezzi per creare valore aggiunto nel settore agroalimentare, facilitando al contempo gli aspetti logistici e finanziari del commercio intra-africano, concretizzando i vari accordi commerciali conclusi nel continente, in particolare quelli di Comesa e Zlecaf. Attraverso una serie di mostre, conferenze ed eventi di networking, Ifsa Africa vuole fungere da catalizzatore per la crescita, favorendo gli scambi commerciali, nonché la condivisione delle conoscenze, e accelerando la trasformazione del settore verso una maggiore sostenibilità. In questa edizione della Fiera un'attenzione particolare, secondo gli organizzatori, sarà rivolta ai prodotti biologici, a vini e liquori nonché all'olio d'oliva. Ciascuna di queste categorie sarà rappresentata da un padiglione con degustazioni, workshop e incontri B2B. Il concorso Carthage Africa Pizza Cup è organizzato da Ifsia, in collaborazione con l'Accademia Pizzaioli Enotria e prevede anche lo svolgimento di una masterclass. Katia Malizia e Andrea Pizzaleo la faranno invece da padroni nello stand Cake, coordinato da Ifsa, in collaborazione con Maison Pyramides. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA