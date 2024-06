Record di entrate doganali in Marocco, pari a 13 miliardi

Le entrate doganali hanno raggiunto la cifra record di 132,6 miliardi di dirham nel 2023, pari a circa 13 miliardi di euro, superando dell'1,2% il precedente record del 2022. È l'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette che diffonde i dati, nell'annuale rapporto di attività. La crescita, si legge nel rapporto, si deve principalmente all'aumento delle entrate dei dazi d'importazione e dell'imposta sui consumi interni, in particolare sui tabacchi lavorati. Rispetto alla legge finanziaria 2023, le entrate doganali hanno superato le previsioni di oltre l'1,28%, con 1,59 miliardi di dirham. Nel dettaglio, la quota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle entrate doganali di bilancio è diminuita di 2 punti, passando dal 63% nel 2022 al 61% nel 2023.In termini di evoluzione, le entrate provenienti dall'IVA hanno registrato un calo del 3,2% rispetto al 2022, attestandosi a 75,3 miliardi di dirham rispetto ai 77,8 miliardi di dirham dell'anno scorso. È dai controlli doganali sulle importazioni che arrivano i ricavi, con più di 4,7 miliardi di dirham di entrate aggiuntive per l'anno finanziario 2023, alimentate da entrate derivanti da controlli di valore fino all'86%. In termini di evoluzione annua, significa un incremento del 28% rispetto all'anno passato. Per quanto riguarda il controllo dei viaggiatori, le entrate in termini di dazi e tasse sono aumentate del 13% rispetto al 2022 attestandosi a 97 milioni di dirham.

