Tunisia: entrate turistiche in aumento del 7,8% al 31 maggio

(ANSAmed) - TUNISI, 07 GIU - Le entrate del settore turistico in Tunisia sono aumentate del 7,8% nei primi cinque mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, registrando un valore di a 2,1 miliardi di dinari (circa 636 milioni di euro), secondo gli indicatori finanziari e monetari diffusi dalla Banca Centrale della Tunisia (Bct). In aumento anche le rimesse dei lavoratori dall'estero salite del 4%, per un valore di 3 miliardi di dinari (poco meno di un miliardo di euro).Le attività nette in valuta estera hanno raggiunto i 23 miliardi di dinari (pari a 106 giorni di importazione) il 5 giugno, contro i 21,1 miliardi di dinari (pari a 91 giorni di importazione) dello scorso anno. (ANSAmed).

