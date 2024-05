Nuova linea marittima tra i porti La Goulette, Livorno e Salerno

(ANSAmed) - TUNISI, 23 MAG - La Compagnia di Navigazione tunisina (Ctn) ha inaugurato una nuova linea marittima tra i porti di La Goulette e i porti italiani di Livorno e Salerno per il trasporto di semirimorchi, camion, veicoli, container e merci convenzionali. Lo si legge in una nota della Ctn in cui si precisa che la frequenza sarà settimanale e la rotazione del servizio prevede scali nei porti di La Goulette (partenza dal porto il sabato alle ore 18:00), Livorno (arrivo al porto del lunedì alle ore 06:00), Salerno (arrivo il martedì alle 06:00), Rades (arrivo giovedì alle 06:00) e La Goulette (partenza sabato alle 18:00).Il lancio di questa nuova rotta aprirà nuove opportunità per gli esportatori e importatori tunisini e faciliterà l'espansione delle loro attività sul mercato italiano, ha aggiunto la stessa fonte. (ANSAmed).

