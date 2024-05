Tripodi in Arabia Saudita per Fincantieri Industrial Conference

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAG - Su delega del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi ha partecipato oggi a Riad alla "Fincantieri Industrial Conference - Where the Vision Meets Maritime Excellence".Nel corso del suo intervento - riferisce una nota della Farnesina - Tripodi ha evidenziato come "l'Italia guardi con grande attenzione al programma di sviluppo economico saudita 'Vision 2030', nell'ambito del quale le aziende italiane possono giocare un ruolo di primo piano, grazie a realtà industriali di assoluta eccellenza, come Fincantieri". L' Arabia Saudita, ha proseguito Tripodi, "rappresenta per il nostro Paese un partner di grande rilievo sul piano economico-commerciale. La presenza imprenditoriale italiana nel Paese è già molto solida e radicata. Puntiamo a fare ancora di più". Allo studio anche le possibili sinergie tra Italia e Arabia Saudita nel settore marittimo, con particolare riferimento proprio alla Saudi Vision 2030, programma di punta nell'opera di riconversione energetica e industriale dell'economia saudita.A margine della conferenza, il sottosegretario ha avuto un proficuo colloquio con il viceministro saudita per gli Affari Industriali, Khalil Ibrahim Ibn Salam incentrato su cooperazione economica, commerciale e industriale bilaterale. (ANSAmed).

