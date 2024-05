Banca Mondiale, 'la Tunisia è a rischio di bassa crescita'

(ANSAmed) - TUNISI, 09 MAG - Le previsioni di crescita dell'economia tunisina per il periodo 2024-2026 sono soggette a significativi rischi al ribasso. Queste previsioni saranno ancora più basse se il Paese non attuerà riforme fiscali "decise" e "procompetitive" e/o se i finanziamenti disponibili non fossero sufficienti a coprire le sue esigenze esterne. Sono le stime di un rapporto Banca Mondiale (Bm), che prevede una crescita del 2,4% nel 2024 e del 2,3% nel 2025-2026, presupponendo una moderazione della siccità in corso e condizioni di finanziamento leggermente più favorevoli.Se queste riforme non si concretizzeranno, potrebbe essere difficile garantire abbastanza valuta estera per l'economia, secondo l'istituto finanziario internazionale con sede a Washington. Ciò potrebbe portare a pressioni sui tassi di cambio e sui prezzi, con effetti negativi sull'attività economica e sull'occupazione. Inoltre, se la siccità dovesse persistere, le proiezioni potrebbero essere riviste al ribasso, dato l'impatto negativo sull'agricoltura e sulla bilancia commerciale.Per quanto riguarda le finanze pubbliche e il saldo esterno della Tunisia, "rimarranno fragili in assenza di finanziamenti esterni sufficienti", rileva la Banca Mondiale, aggiungendo che "si prevede che il deficit fiscale si ridurrà leggermente, raggiungendo il 6,1% del Pil nel 2024". Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione dei sussidi e della massa salariale in termini reali, nonché a un moderato aumento delle entrate fiscali. Per quanto riguarda il disavanzo delle partite correnti, "dovrebbe rimanere stabile al 2,4% del Pil nel 2024, con una crescita continua delle esportazioni di viaggi e ragioni di scambio stabili".Nonostante la riduzione dei deficit, si prevede che il fabbisogno finanziario lordo aumenterà ulteriormente, attestandosi al 16,1% del Pil nel 2024 (dal 13,8% nel 2023) a causa del significativo servizio del debito estero. "Ciò aumenta anche la dipendenza della Tunisia dalle fonti esterne di finanziamento, che dovrebbero rappresentare circa il 57% del totale", afferma il rapporto.Se il ritmo delle riforme e il livello di finanziamento saranno adeguati, la Banca Mondiale prevede una crescita sostenuta nel medio termine e una certa stabilizzazione degli squilibri macroeconomici e fiscali. Tuttavia, queste prospettive a medio termine sono subordinate al proseguimento di un ritmo ambizioso di riforme, a finanziamenti sufficienti e alla stabilità dei prezzi internazionali dell'energia, in particolare del petrolio. (ANSAmed).

