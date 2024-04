Al via 'Yes Tataouine' con 9,5 milioni di euro di fondi Ue

(ANSAmed) - TUNISI, 18 APR - L'Associazione "Youth Vision Tataouine", nel sud della Tunisia, ha lanciato mercoledì il progetto "Yes Tataouine", parte del programma Swafy finanziato dall'Unione Europea attraverso l'Agenzia Nazionale per la Promozione della Ricerca Scientifica e in collaborazione con diverse amministrazioni regionali tunisine (la Delegazione per l'Istruzione, la Delegazione per la Gioventù e lo Sport, l'Istituto Superiore di Studi Tecnologici e le componenti della società civile regionale).Lo scopo del progetto è motivare i giovani e i bambini di Tataouine ad essere più innovativi e creativi in vari campi dello sviluppo economico, promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione e rafforzare le capacità e le competenze scientifiche della regione, ha affermato il Direttore Generale della Agenzia Nazionale per la Promozione della Ricerca Scientifica, Chadli Abdelli, aggiungendo che il progetto coinvolge diverse fasce giovanili, dagli studenti delle scuole elementari ai laureati."La Tunisia è ricca di competenze scientifiche, classificandosi al decimo posto su 132 Paesi del mondo in termini di produzione scientifica nel 2023, ma questo non ha portato benefici all'ambiente economico e sociale nazionale, quindi l'agenzia mira ad avvicinare la ricerca scientifica a questo vasto e ricco ambiente nel nostro Paese", ha detto Abdelli. Secondo Rajeh Khemiri, responsabile del progetto della Commissione europea in Tunisia, l'Unione europea ha stanziato 9,5 milioni di euro per questo progetto, che copre tutti i governatorati del paese ed è stato lanciato in anteprima a Tataouine. L'Ue si prepara inoltre a lanciare un altro progetto ambientale del valore di circa 11 milioni di euro, ha aggiunto, sottolineando l'importanza di questa iniziativa, che riguarderà la robotica e l'intelligenza artificiale. Mabrouka Atri, responsabile di "Sì Tataouine", spiega che il progetto mira a coinvolgere 96 studenti negli 8 comuni del governatorato, 48 giovani dei quattro ostelli della gioventù, 20 studenti attivi nel club di robotica dell'Istituto Superiore di Tecnologia Studi e 200 visitatori alla Città della Scienza. Permetterà inoltre a 400 studenti di scoprire la vita tecnologica dell'università e coinvolgerà 300 partecipanti in laboratori scientifici giovanili, oltre ai 100 bambini che parteciperanno alle gare di robotica che il progetto organizzerà ogni anno.I partecipanti a questa giornata informativa hanno raccomandato di prestare maggiore attenzione alle zone rurali svantaggiate e alla realizzazione dei sogni dei loro figli in questo campo, investendo nell'intelligenza e nella formazione il maggior numero possibile di componenti per garantire la continuità di questa promettente opzione scientifica. Dallo scorso novembre, la Delegazione regionale per l'Istruzione ha creato circa 50 club di robotica nelle scuole e negli istituti primari e secondari, finanziati da due compagnie petrolifere che operano nel deserto della regione. (ANSAmed).

