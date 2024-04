Libia: premier Dbeibah riceve nuovo ministro Petrolio e gas

(ANSAmed) - TUNISI, 05 APR - Il premier del Governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibah, ha incontrato in pubblico per la prima volta il nuovo ministro del Petrolio e del gas, Khalipha Rajab Abdul Sadiq, nominato di recente dopo la sospensione criticata dal parlamento dell'Est di Mohamed Aoun.Lo rende noto il governo di Tripoli su Facebook, precisando che l'incontro è stato l'occasione per discutere dei fascicoli "del settore del petrolio e del gas, compresi i progetti di sviluppo e investimento, con l'obiettivo di aumentare la produzione e attivare partenariati internazionali". Dbeibah ha evidenziato inoltre la necessità di collaborare con il settore privato libico e che come il lavoro non debba essere monopolizzato dalle compagnie straniere. (ANSAmed).

