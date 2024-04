Da fabbrica Beja metà del fabbisogno di zucchero della Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 03 APR - Lo zuccherificio di Beja è operativo da due settimane ad un ritmo di produzione di 500 tonnellate al giorno, che rappresenta la metà del fabbisogno di zucchero della Tunisia, stimato in 1.000 tonnellate al giorno.Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Tap l'amministratore delegato dell'azienda, Mohamed Bahri Gabsi, rassicurando i consumatori alle prese negli ultimi mesi con la scarsità di zucchero sul mercato interno.Bahri Gabsi ha aggiunto che si prevede che i lavori di manutenzione, il programma di ristrutturazione e attrezzature dell'azienda e i piani di investimento e sviluppo porteranno la produttività a oltre 700 tonnellate al giorno e creeranno un modello di produzione sostenibile nel quadro di un sistema globale sostenibile.Secondo Bahri Gabsi la penuria di zucchero sui mercati regionali e nazionali non è responsabilità della Compagnia Tunisina dello Zucchero, ma che la sua distribuzione è soggetta ad un sistema completo sotto la responsabilità dell'Ente Nazionale del Commercio. L'a.d.ha sottolineato che la fabbrica necessita di una manutenzione regolare e che, nonostante le sue attrezzature abbiano più di mezzo secolo, ha sempre mantenuto le sue attività, non ha chiuso i battenti e funziona oggi a ritmo normale. Va notato che il sistema dello zucchero è monitorato da un comitato ministeriale ed è stato oggetto di un follow-up speciale da parte del presidente tunisino Kais Said lo scorso dicembre. (ANSA) (ANSAmed).

