In Spagna costo dell'elettricità a zero grazie a vento e acqua

(ANSAmed) - MADRID, 2 APR - Il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso in Spagna è sceso fino allo zero nella giornata odierna: lo confermano i dati dell'Operatore del mercato iberico dell'energia (Omie). Come spiegato tra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all'aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da diversi giorni colpisce la Penisola iberica.Il valore dello zero per quanto riguarda il costo dell'elettricità all'ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) nello spezzone compreso tra le 13 e le 16.La situazione di prezzi prossimi o pari allo zero in alcune frange orarie si è già registrata anche in alcune giornate precedenti nel corso del mese di marzo. Tuttavia, questa riduzione ingente dei prezzi sul mercato viene riflessa solo parzialmente nelle bollette dei consumatori finali, al meno a breve termine: in conseguenza di ciò, infatti, è scattato un aumento automatico dal 10% al 21% sull'Iva dell'elettricità.(ANSAmed).

