Progetto Bridge'Up, sostegno a 35 startup della regione Mena

TUNISI - Trentacinque startup e imprenditori nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) hanno beneficiato dell'iniziativa Bridge'Up, From Innovation To Creation. Lo ha affermato Zeineb Messaoud, direttore esecutivo del polo tunisino di innovazione digitale Dot. L'iniziativa è un ambizioso progetto interregionale volto a promuovere l'imprenditorialità in quattro paesi target, vale a dire Tunisia, Giordania, Libano e Palestina. Bridge'Up, From Innovation To Creation, avviato nell'aprile 2023, è finanziato dall'Unione Europea in collaborazione con l'organizzazione non governativa Spark e il primo hub di innovazione digitale, il Dot, progettato per aiutare a costruire partenariati di forte impatto e collegare organizzazioni innovative con valori condivisi nella regione Mena.



Trentacinque startup e imprenditori, di cui dieci tunisini, hanno avuto accesso, nell'ambito di questo progetto, a un programma di formazione di cinque settimane con supporto su misura nel tentativo di aiutarli a internazionalizzare le loro attività e ad accedere ai mercati internazionali, ha affermato Messaoud.



Il responsabile del progetto Bridge'Up, Abdelaziz Ben Malek, ha affermato che oltre al supporto di cui hanno beneficiato sono state inoltre valutate le capacità delle 35 startup e imprenditori al fine di avanzare raccomandazioni strategiche e operative.



Una conferenza regionale di due giorni ha riunito a Tunisi gli attori chiave dell'ecosistema dell'innovazione e dell'imprenditorialità, partner e finanziatori per favorire una fruttuosa collaborazione negli ecosistemi imprenditoriali Mena e creare una piattaforma di scambio per l'economia tunisina.



DOT è il frutto di un partenariato pubblico-privato guidato dal ministero tunisino delle Tecnologie e della Comunicazione e sostenuto dal progetto Innov'i - EU4Innovation, finanziato dall'Ue, dalla Fondazione tunisina per lo sviluppo e dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale.

