A Tunisi il Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo

La terza edizione del Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo (Mcce), evento imperdibile per i professionisti della cybersecurity e del cloud computing nella regione del Maghreb, si terrà i 20 e 21 febbraio alla Cité de la Culture di Tunisi. Lo annunciano gli organizzatori di Radio Express Fm in una nota in cui precisano che l'apertura ufficiale della manifestazione verrà affidata a Majdi Chibani, presidente e amministratore delegato dell'Accademia libica per le Telecomunicazioni e l'Informatica, la cui partecipazione segna un momento chiave dell'evento, riflettendo l'importanza e il crescente coinvolgimento dei paesi del Maghreb nel campo della tecnologia digitale.Secondo gli organizzatori l'Expo vedrà la partecipazione di 50 espositori e 70 relatori, dimostrando la sua crescente espansione e influenza. I partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a una serie di attività, tra cui una keynote, tre pannelli di discussione, 29 workshop in francese, 10 workshop in inglese e 8 dimostrazioni tecniche. Questa diversità di contenuti garantisce un'esperienza ricca ed educativa per tutti i partecipanti.Il Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo continua il suo slancio per offrire opportunità di networking, apprendimento e condivisione di competenze nel settore tecnologico. Questa nuova edizione riflette la visione di Express Fm di fornire una piattaforma per lo scambio di idee, progressi tecnologici e rafforzamento dei legami tra professionisti del Maghreb e oltre e fa parte di un processo di continuità, che rafforza l'idea dell'evento come luogo privilegiato per i leader del settore.

