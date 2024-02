MM Spa al Forum Mediterraneo dell'Acqua di Tunisi

TUNISI - MM Spa di Milano ha presentato, con il Comune di Milano e la Ong Avsi, il progetto 'Enacting' durante l'evento organizzato dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) al Forum Mediterraneo dell'Acqua a Tunisi. Con questo progetto, MM Spa svolge - in collaborazione con partner ed esperti - un ruolo di primo piano nel settore idrico in Tunisia, contribuendo allo sviluppo di iniziative innovative per l'uso sostenibile dell'acqua in contesti aridi e per il riutilizzo delle acque reflue a fini agricoli. Lo rende noto la stessa MM, aggiungendo che l'evento è stato anche l'occasione per un confronto "sulle ultime innovazioni tecnologiche nel campo dei sistemi di irrigazione efficienti ed economici, del monitoraggio intelligente e del trattamento delle acque reflue".



"Il nostro obiettivo - si legge - è quello di promuovere un approccio verde e sostenibile che si adatti al contesto attuale e risponda alle priorità dei Paesi partner, nonché alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento delle risorse naturali". "Enacting Sdg6" mira a migliorare la capacità e le prestazioni operative, finanziarie, sociali, ambientali e trasversali degli operatori idrici nella città di Gabes in Tunisia.



Il progetto è finanziato dall'Unione Europea (Dg Intpa) all'interno della prima call "EU-Wop Programme" interamente dedicata ai Water and Sanitation Provider a controllo pubblico.



Il programma è gestito da Gwopa (Global Water Operators' Partnerships Alliance)/UN-Habitat e ha coinvolto 22 partenariati per un periodo di tre anni con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori idrici, migliorare le prestazioni e favorire l'accesso agli investimenti in funzione del raggiungimento degli Sdg. La partnership è composta da MM nel ruolo di lead partner e operatore "mentor", Sonede (Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux) e Comune di Gabes come partner beneficiari e "mentee". I partner aggiuntivi sono: il Comune di Milano per garantire la cooperazione istituzionale city-to-city e la condivisione di politiche e pratiche locali sull'Sdg 6, l'ong Avsi per facilitare l'implementazione del Wop e promuovere il coinvolgimento degli stakeholder e degli investitori e l'ong tunisina Utss (Union Tunisienne de Solidarité Sociale) per garantire l'impegno della comunità locale e l'attenzione ai più vulnerabili.



Nell'ambito della missione in Tunisia, una delegazione milanese ha effettuato una visita di due giorni a Gabes. "Gli studi tecnici sono stati ultimati, ha detto all'agenzia di stampa Tap il segretario generale del comune di Gabes, Mohamed Cherif Taher, aggiungendo che a breve sarà lanciata una gara d'appalto per la realizzazione di questo progetto. Il progetto prevede anche il supporto tecnico ai partner beneficiari nello sviluppo di studi di fattibilità, guide tecnico-finanziarie e piani strategici che saranno utilizzati dal comune di Gabes e Sonede come base per attivare nuovi investimenti e per sviluppare nuove sinergie e progettualità con i partner di Enacting.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA