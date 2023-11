Turchia: la Banca centrale alza i tassi al 40%

ISTANBUL - La Banca centrale di Turchia ha alzato il proprio tasso di interesse di riferimento di 500 punti base, portandolo al 40%. Lo rende noto l'agenzia Anadolu.



La decisione è in linea con i provvedimenti in politica monetaria adottati dall'Istituto negli ultimi mesi, in cui i tassi sono stati regolarmente alzati dopo anni in cui venivano o abbassati o lasciati invariati.