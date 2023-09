Tunisia prevede 200mila tonnellate di olio in stagione 2023-24

(ANSAmed) - TUNISI, 15 SET - La Tunisia prevede che la propria produzione di olive raggiungerà 1 milione di tonnellate nella stagione 2023-2024, con 200.000 tonnellate di olio d'oliva in totale, ovvero un incremento dell'11% rispetto alla stagione precedente. Lo ha detto il rappresentante della direzione generale della produzione agricola presso il ministero della tunisino dell' Agricoltura, risorse idriche e pesca, Dorsaf Ben Ahmed, ripreso dall'agenzia Tap. La produzione è ripartita tra il nord (23%), il Sahel (17%), il centro-ovest (35%) e il sud (25%), ha spiegato Ben Ahmed in conferenza stampa presso la sede del Ministero.



Il 55% del raccolto proviene dal settore di ulivi irrigati.



I governatorati di Sidi-Bouzid e Kairouan contribuiranno per il 32% alla produzione nazionale e per il 53% al comparto irriguo.



Secondo la stessa fonte verranno inoltre intensificati gli sforzi per garantire il successo della campagna nazionale di esportazione dell'olio d'oliva, visto il calo della produzione mondiale a 2,5 milioni di tonnellate (-26% rispetto alla scorsa stagione). Ben Ahmed ha menzionato il miglioramento delle condizioni generali degli ulivi nella maggior parte delle regioni di produzione a seguito delle piogge registrate nei mesi di maggio e giugno 2023, ad eccezione di quegli alberi che erano stati gravemente colpiti dalla siccità degli ultimi anni.



Questo miglioramento è dovuto anche alla campagna nazionale per combattere i parassiti e le malattie degli olivi (2022-2023), nell'ambito della quale sono stati trattati 727.000 alberi. La produzione finale di olio d'oliva per la stagione 2022-2023 è stata pari a 180.000 tonnellate, rispetto alle 240.000 tonnellate della stagione 2021-2022 (-25%), ha precisato il funzionario e i prezzi compresi tra 14 e 19 dinari/litro per la stagione 2022-2023, rispetto a 9-12 dinari/litro nel 2021-2022. Le esportazioni di olio d'oliva per la stagione 2022-2023 hanno rappresentato il 47% delle esportazioni agricole e il 51% delle esportazioni alimentari. Sono state esportate circa 176mila tonnellate di olio d'oliva (pari a circa 2.972 milioni di dinari di cui 17,6 mila tonnellate di olio d'oliva confezionato (367 milioni di dinari) e 53mila tonnellate di olio d'oliva biologico (970 milioni di dinari). L'olio extra vergine di oliva rappresenta l'89% delle esportazioni. (ANSAmed).





