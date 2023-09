(ANSAmed) - TUNISI, 14 SET - Costruire una strada utilizzando materiali riciclati provenienti da scarti di costruzioni e lavori pubblici sulla strada nazionale 3 (Rn3) nel governatorato di Ben Arous. Questo l'obiettivo del progetto pilota RE-MED lanciato ufficialmente in occasione di workshop a Gammarth sul tema: "La Tunisia la strada verso un'economia circolare sostenibile per una transizione ecologica accelerata". Il tratto di strada, che sarà realizzato nell'ambito del progetto RE-MED cofinanziato dall'Unione Europea, è lungo 1,2 chilometri e si compone di 4 sezioni: 3 sezioni che serviranno a testare l'integrazione di uno o più materiali riciclati, e una quarta che sarà una sezione di riferimento costruita utilizzando materiali naturali e non rinnovabili. Questa strada sarà dotata di sensori per monitorare in tempo reale il suo andamento sotto l'effetto del traffico e dei cambiamenti delle condizioni climatiche. L'obiettivo è valutare le nuove strutture stradali e analizzare l'impatto delle variazioni climatiche, si legge in una nota della Tap. I sensori raccoglieranno anche dati per rilevare deterioramenti come usura, crepe e deformazioni, in modo che i problemi possano essere identificati non appena si presentano. I dati raccolti aiuteranno anche a creare modelli di comportamento meccanico per simulare le risposte della pavimentazione a varie sollecitazioni. Gli obiettivi di questo progetto, presentati dalla coordinatrice di RE-MED Oumaya Marzouk, dimostrano il valore del riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione in un contesto di tensione sul mercato degli aggregati, per creare posti di lavoro locali, ridurre i rischi per la salute e le inondazioni associati alla proliferazione di discariche per materiali da costruzione e lavori pubblici, per ridurre la pressione sul territorio e l'impronta di carbonio e per adattare le strade ai cambiamenti climatici. Intervenendo al workshop, la ministra dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia, Sarra Zaafrani, ha affermato che "la realizzazione di un banco di prova sulla Strada Statale n. 3 è un esperimento pilota volto a validare un nuovo prodotto e una nuova procedura". "Il corretto monitoraggio e la gestione ottimale dei dati ricevuti dal sistema di monitoraggio, utilizzato per la prima volta in Tunisia nel settore delle costruzioni stradali, permetterà di confrontare il comportamento delle pavimentazioni realizzate con materie prime naturali e di quelle realizzate con materiali riciclati, e di valutare l'efficacia tecnica dell'utilizzo dei rifiuti di demolizione e di costruzione." "Oltre alla convalida tecnica, si raccomanda una base regolamentare, giuridica e normativa per garantire l'introduzione dei rifiuti di demolizione e di costruzione nel mercato della costruzione stradale in Tunisia e per fornire ai vari soggetti interessati le garanzie necessarie." La ministra ha aggiunto che "la gestione dei rifiuti di demolizione e di costruzione rappresenta una sfida importante, date le risorse limitate di materie prime e l'impatto positivo sull'ambiente e sulla salute pubblica". Prendendo la parola, la ministra dell'Ambiente Leila Chikhaoui ha sottolineato che il recupero dei rifiuti di demolizione e costruzione è una parte importante della strategia nazionale di gestione circolare dei rifiuti adottata nell'ambito della Strategia nazionale per la transizione ecologica approvata lo scorso febbraio. Chikhaoui ritiene che il recupero dei rifiuti edilizi e dei lavori pubblici contribuirebbe a risolvere i problemi ecologici (liberando lo spazio occupato da questi rifiuti), economici (immissione di nuove risorse nel mercato delle infrastrutture e delle costruzioni di arredo urbano) e sociali (creazione di imprese e posti di lavoro ). Il progetto RE-MED: "Applicazione dell'innovazione per lo sviluppo dell'economia circolare per l'edilizia sostenibile nel Mediterraneo" è un partenariato tra 4 paesi del Mediterraneo (Francia, Italia, Libano e Tunisia) per promuovere l'uso dell'economia circolare nel settore dei rifiuti da costruzione e demolizione. (ANSAmed).





