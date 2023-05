Ambiente, assegnati in Tunisia i premi alle aziende virtuose

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAG - L'Agenzia tunisina per la promozione degli investimenti esteri (Fipa) ha assegnato i premi per l'imprenditoria verde a emissioni zero, a società straniere e tunisine con sede in Tunisia. I trofei assegnati a coloro che hanno adottato approcci ecologici o sviluppato soluzioni efficaci alle minacce del cambiamento climatico sono andati a Timelec, Entreprise Hicha Desert Joy, Tunicotex Group e Start-up Kumulus, quattro aziende che hanno rispettato l'ambiente e contribuito a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, compresa la scarsità di risorse idriche.



Timelec è una multinazionale francese con sede a Ben Arous da 20 anni e impiega quasi 500 persone. Filiale del gruppo francese Socomec, specializzato nella produzione di apparecchiature elettriche, avvierà un nuovo stabilimento a Mghira (sobborgo meridionale di Tunisi) entro la fine del 2023. L'azienda è stata premiata per aver seguito un approccio di economia circolare basato sullo smistamento e riciclaggio dei rifiuti (riciclando il 75% dei suoi rifiuti), riduzione del consumo di energia (12% nonostante l'aumento della sua attività del 30%), compostaggio e utilizzo di fornitori locali per ridurre ed evitare le emissioni di carbonio legate ai trasporti.



La seconda azienda, Hicha Desert Joy, attiva nella produzione di pomodori in serra a Gabes, è un'azienda olandese fondata nel 2021. Produce pomodori su una superficie di 20 ettari ottimizzando l'utilizzo delle risorse idriche di energia e materiali già in situazione critica nel sud della Tunisia, attraverso l'utilizzo di energia fotovoltaica e la desalinizzazione dell'acqua di mare. L'azienda, che prevede anche di allestire nel 2025 una stazione di dissalazione per irrigare serre con una capacità produttiva di 10.000 m3 al giorno, è anche un produttore certificato per il commercio equo e sempre più riconosciuto per il suo impegno per il benessere delle comunità locali.



La terza azienda premiata è Tunicotex, attiva nel settore tessile e con sede a Soliman (Cap bon), da 30 anni. Il premio premia il suo impegno e la sua reputazione di 'Fabbrica Verde' con buone pratiche sociali e ambientali. La quarta società è la start-up tunisina 'Startup Kumulus', che ha sviluppato con successo una soluzione per la carenza d'acqua. (ANSAmed).





