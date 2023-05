Nasce in Tunisia una Società per l'intelligenza artificiale

TUNISI - Si chiama Società tunisina per l'intelligenza artificiale (Tais) ed è appena stata istituita nel tentativo di promuovere una cultura dell'intelligenza artificiale (IA) nel Paese nordafricano.



Lanciata dall'associazione tunisina "Reconnectt" con sede in Francia, che si definisce "la rete dell'élite tunisina all'estero" e composta da dirigenti tunisini che lavorano in Francia nei settori dell'informatica, della finanza e della consulenza, Tais vuole essere "un forum per discussione e brainstorming sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato l'associazione in una nota.



Tais riunisce oltre 20 esperti di IA tunisini, inclusi ricercatori che lavorano in rinomate università internazionali, manager ed esperti che ricoprono posizioni chiave nelle società Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), oltre al settore finanziario. La rete della società copre anche l'Europa e i Paesi nordamericani, oltre agli esperti tunisini che vivono in Tunisia.



Durante la recente riunione inaugurale del Tais, i suoi membri hanno espresso la volontà di diventare una forza di proposta per ideare una strategia di IA tunisina. L'associazione aspira a condividere le conoscenze dei suoi membri con i giovani tunisini in termini di competenze tecniche, sociali e comunicative. Un focus particolare è stato posto sul consolidamento delle competenze dei laureati tunisini al fine di migliorare la loro occupabilità nei settori dei dati e dell'intelligenza artificiale in Tunisia e all'estero.