Italia-Arabia Saudita, una cooperazione dal grande potenziale

ROMA - Si è svolto questa mattina nella sede romana di Invimit SGR, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evento "Strengthening Saudi-Italian cooperation for a common and sustainable development - Italy's economic overview". L'iniziativa, organizzata da The European House-Ambrosetti, ha fatto seguito al viaggio strategico dei membri dell'Ambrosetti Club in Arabia Saudita - ricorda Invimit in un comunicato - e ha visto la partecipazione di aziende saudite e italiane, del presidente del Saudi Italian Business Council, Kamel Almunajjed, di rappresentanti del governo e del Fondo sovrano di investimento del Paese mediorientale.



Dalla geopolitica all'economia, per poi dedicare un focus ad alcuni settori particolarmente strategici per il nostro Paese come il turismo, il Real Estate, l'industria farmaceutica e la sostenibilità, con lo sguardo rivolto a Est dello scacchiere internazionale. Sono questi i temi trattati nel corso del convegno, che ha rappresentato un'occasione unica per stimolare un confronto sulle opportunità che potrebbero nascere dal dialogo tra Italia e Arabia Saudita. L'evento ha rappresentato anche un importante tassello nel percorso di internazionalizzazione intrapreso da Invimit, pronta a guardare oltre i confini nazionali per creare importanti sinergie con le eccellenze degli altri Paesi del mondo, si legge nel comunicato.



L'incontro di oggi va inquadrato proprio in quest'ottica.



L'Arabia Saudita, infatti, sta vivendo un momento di costante e rapido cambiamento, oltre a essere un partner di fiducia per l'Italia da oltre 90 anni. Sebbene le relazioni bilaterali vantino una lunga e solida storia, il loro potenziale di crescita e il loro sviluppo rappresenta una sfida significativa e un treno da non perdere. "Come Invimit siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questo secondo momento di dialogo tra il nostro Paese e l'Arabia Saudita", ha commentato Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit SGR. "Si tratta di una preziosa occasione non solo per parlare de visu di concrete opportunità di investimento, di interessi reciproci, ma soprattutto per lavorare e crescere insieme, anche sotto il profilo umano. Il gruppo di lavoro che abbiamo messo insieme - ha continuato Della Posta - rappresenta solo un esempio delle eccellenze che possiamo mettere a sistema sul versante sia governativo sia imprenditoriale. Concentrarsi sugli investimenti, sulla crescita economica e, in generale, su un domani migliore significa fare un ulteriore passo in avanti verso quel mondo senza confini e sostenibile che vogliamo lasciare alle prossime generazioni, alle nostre figlie e ai nostri figli", ha concluso.