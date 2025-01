Algeria, maxi-cenone e defilé per il capodanno berbero

(di Hassen Houicha) Una mega-cena all'aperto nel cuore della capitale Algeri e una sfilata di moda a Tizi Ouzou in Cabilia: queste le iniziative che hanno reso la celebrazione di Yennayer, Capodanno amazigh in Algeria, un evento unico quest'anno.Dal 2018, il 12 gennaio è riconosciuto come giorno festivo in Algeria per celebrare lo "Yennayer", il Capodanno Amazigh, radicato nella tradizione dei popoli berberi del Nord Africa.Quest'anno le celebrazioni hanno raggiunto nuovi livelli, sottolineando l'impegno del Paese a valorizzare il proprio patrimonio culturale e a promuovere la diversità come elemento di forza e coesione nazionale.Davanti alla storica Piazza della Grande Poste, la capitale Algeri, ha ospitato per la prima volta un banchetto aperto a tutti, dai cittadini locali ai migranti africani e ai curiosi.L'evento, arricchito da un'atmosfera festiva, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di gustare piatti tradizionali come la famosissima Chorba frik (zuppa di grano verde) e il couscous, simboli della cultura culinaria amazigh.Musiche e danze tradizionali hanno animato la serata, proprio nella piazza della posta, trasformandola in un momento di condivisione culturale e di festa popolare.Il giorno seguente, in una giornata di sole, la stessa piazza ha ospitato un concerto con cantanti dei vari dialetti amazigh dell'Algeria, dai Tuareg nel sud del Paese ai Chaouia nell'est, passando per la Cabilia nel centro del Paese.In parallelo, a Tizi Ouzou, a est della capitale, è stato organizzato un altro grande evento, il primo nel suo genere: una sfilata di moda dedicata alla cultura amazigh. La manifestazione ha culminato con l'elezione di Miss Berbera, celebrando la bellezza e l'identità culturale delle donne nordafricane.Le concorrenti hanno sfilato indossando abiti tradizionali decorati con ricami e gioielli tipici, esaltando il patrimonio culturale in una cornice moderna.Nel frattempo, la desertica provincia di Timimoun, nel sud-ovest dell'Algeria, ha ospitato le celebrazioni ufficiali per il Capodanno amazigh 2975, un evento sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, e organizzato dal Haut Commissariat à l'Amazighité, l'organismo ufficiale responsabile di tutto ciò che riguarda l'identità berbera.Le commemorazioni di quest'anno sono state caratterizzate dalla consegna del premio del Presidente della Repubblica per la letteratura e la lingua amazigh ai vincitori, nonché da una mostra di prodotti agricoli e di artigianato tradizionale dei popoli amazigh dell'Algeria.

