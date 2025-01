'La laguna del disincanto', Scudeletti torna nel lato oscuro

(ANSAmed) - ROMA, 05 GEN - Massimiliano Scudeletti torna in libreria con 'La Laguna del Disincanto' (Arkadia), in cui il suo protagonista, Alessandro Onofri, è un uomo adulto, reporter di guerra disilluso e segnato, molto diverso dal ragazzino protagonista del precedente romanzo, 'La laguna dei sogni sbagliati'.



Il suo passato è solo un'ombra lontana, dimenticata tra le acque stagnanti della Laguna di Venezia e il buio di Porto Marghera. Ma quando un'amica disperata gli mostra un filmato inquietante del figlio che terrorizza il fratello mimando un rituale scolastico macabro, Onofri è risucchiato in una nuova indagine che lo costringe ad affrontare vecchi demoni.



Ciò che scoprirà scuoterà profondamente la sua fragile stabilità. Altri bambini della stessa scuola sulle colline di Fiesole sono vittime di traumi terribili. Le loro foto circolano su Silk Road, il famigerato mercato illegale nel Dark Web, un luogo dove antiche credenze trovano nuova vita grazie alle tecnologie moderne.



Con il nuovo 'La laguna del disicanto' Scudeletti si cimenta con un intricato noir che si svolge in mezza Italia - laddove 'noir' indica quei romanzi in cui i luoghi sono i protagonisti, in questo caso, tra gli altri, una Venezia non più perla del nord Mediterraneo, ma luogo oscuro tra passato e presente. Dove i feroci fatti del mondo e della cronaca si incrociano con il mistero, l'occulto e tutto quello che cela una natura che non è ciò che appare in superficie. Proprio come Venezia, sempre difficile da decifrare.



Scudeletti è nato e vive a Firenze. Dopo gli studi si dedica alla realizzazione di documentari e spot televisivi prima come sceneggiatore, poi come regista, attività che poi abbandonerà. Compiuti i cinquant'anni, decide di dedicarsi completamente alla cultura tradizionale cinese e alla scolarizzazione di adulti immigrati. A febbraio 2018 pubblica il suo primo romanzo, un giallo con protagonista il videoreporter di guerra Alessandro Onofri, Little China Girl (Betti Editrice).



Dopo numerosi racconti, alcuni con protagonista Alessandro Onofri, a luglio 2019 pubblica il suo secondo romanzo, L'ultimo rais di Favignana. Aiace alla spiaggia (Bonfirraro Editore), quindi, nel 2022, 'La laguna dei sogni sbagliati'. (ANSAmed).





