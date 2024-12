In Tunisia, il Festival internazionale delle Oasi di Tozeur

(ANSAmed) - TUNISI, 30 DIC - Tozeur è stata il teatro di uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti del fascino del deserto con la 45ma edizione del Festival internazionale delle Oasi di Tozeur, la più grande manifestazione culturale e turistica del sud tunisino.Nato nel lontano 1938 con il nome di Festa della palma da dattero, l'evento si è poi evoluto nel corso degli anni, diventando una finestra aperta sulla civiltà, la cultura, l'arte e la storia della regione del Djerid. L'edizione del 2024 ha visto riuniti partecipanti da Tunisia, Algeria, Mali, Costa d'Avorio, Francia, Italia, Regno Unito e Giappone per un programma che ha incluso corse equestri e di dromedari, carnevali, attività diverse, majorettes, marionette giganti, spettacoli, incontri, mostre, performance e workshop. L'evento ha messo in risalto il patrimonio del Djérid attraverso l'artigianato, la musica "aïssaouia" e Sufi, il folklore, la poesia.Di un certo interesse anche una mostra d'arte che ha riunito artisti tunisini e stranieri, nonché una mostra collettiva intitolata «Suoni e luci» (Touyour Ezzina), con la partecipazione di artisti provenienti da tutti i Paesi rappresentati. In apertura il pubblico, accorso numeroso a tutte le quattro giornate del Festival, ha anche potuto assistere a una performance artistica visiva sul famoso poeta tunisino Abou El Kacem Chebbi, incentrata sulla dimensione di civiltà, storica e culturale della regione del Djérid.I festeggiamenti hanno incluso una serie di sfilate per celebrare l'oasi e i ritmi popolari locali. Allo stesso modo, sono stati offerti workshop, tra cui uno di calligrafia araba condotto da artisti tunisini e algerini, nonché un workshop dedicato alla pittura a olio. La musica è stata sempre al centro dell'attenzione con spettacoli che hanno valorizzato l'eredità melodica della Tunisia del sud, con Manel Ahmed, Moez Troudi, Abderrahmane Chikhaoui, e la compagnia femminile Tulipe, con la partecipazione di studenti dell'Istituto di musica di Tozeur.(ANSAmed).

