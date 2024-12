In Tunisia via al Festival di Teatro per bimbi di Nabeul

TUNISI - Ha aperto i battenti a Nabeul la 37ma edizione del Festival di Teatro per bambini "Neapolis", una vera e propria piattaforma che celebra l'immaginazione e la creatività artistica, attesissimo evento annuale per bambini, ma anche adulti. Un grande carnevale ha animato le strade della città di Nabeul trasformandola in un luogo vibrante e vivace, pieno di gioia e spettacoli che dimostrano che il teatro è una finestra su infiniti mondi di sogni e storie. Considerato il più antico festival in Africa e nel mondo arabo dedicato al teatro per bambini, questo evento è stato inaugurato presso il Centro della Cultura di Nabeul, alla presenza di Najoua Gharbi, delegata regionale per gli Affari Culturali di Nabeul, e Akila Betaïeb, delegata regionale per gli Affari Femminili, la Famiglia e i Bambini, con la partecipazione di un vasto pubblico. Erano presenti il delegato di Nabeul Mohamed Hédi Chaâbani, il segretario generale del comune di Nabeul, Hichem Bayoudh, nonché gli ambasciatori di Egitto e Indonesia.



Prendendo la parola, il direttore del festival, Walid Geddi, ha sottolineato l'importanza di questo evento come spazio dedicato ai bambini, "il vero cuore del festival sin dalla sua creazione". Il direttore del programma Nizar Chmengui ha ribadito la diversità culturale rappresentata dalla partecipazione di 14 paesi: Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto, Palestina, Francia, Spagna, Russia, Indonesia, Bahrein, Iraq, Ungheria, Belgio e Cina. "Questa diversità illustra l'apertura e la visione internazionale del festival", ha sottolineato.



L'edizione 2024, che si concluderà il 29 dicembre, offre un ricco programma in otto giorni durante le vacanze scolastiche: spettacoli teatrali, laboratori artistici, attività educative e civiche, nonché incontri interattivi che offrono nuove prospettive per bambini e amanti del teatro.





