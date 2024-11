L'Istituto Francese a Tunisi ospita la mostra World Press Photo

TUNISI - Presso l'Institut Français de Tunisie (Ift) è stata inaugurata la mostra World Press Photo 2024, sul tema "Visual Voices: The Power of Photojournalism in Challenging Times". Organizzata dall'ambasciata olandese a Tunisi, in collaborazione con Journalists for Human Rights (Jhr), la fondazione World Press Photo e con il supporto dell'Ift, l'esposizione, visitabile sino al 13 dicembre, offre l'occasione di ammirare le foto vincitrici del concorso World Press Photo 2024, condensato del miglior e più importante fotogiornalismo dell'ultimo anno.

I vincitori sono stati scelti da una giuria indipendente composta da 31 professionisti provenienti da tutto il mondo che hanno esaminato oltre 61.062 fotografie inviate da 3.581 fotografi da 130 paesi. Tra i vincitori c'è anche il fotografo tunisino Zied Ben Romdhane.





