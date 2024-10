'Take my breath' candidato agli Oscar 2025 per la Tunisia

TUNISI - "Take my breath" della regista Nada Mezni Hafaiedh è stato selezionato per rappresentare la Tunisia agli Oscar 2025. Lo ha annunciato martedì il Centro Nazionale per il Cinema e l'Immagine (Cnci). "Il comitato di selezione ha ritenuto che il film tunisino 'Take my breath', candidato nella categoria Miglior lungometraggio internazionale agli Oscar 2025, soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti nelle regole di candidatura pubblicate dall'Accademia degli Oscar", ha affermato in un comunicato il Cnci.



Il lungometraggio, intitolato "Entre 2" in francese e "Al-Mabain" in arabo, affronta il tema dell'intersessualità attraverso la storia di Shams, una sarta di 23 anni che vive su un'isola in un ambiente sociale ostile con la madre e la sorella disabile. La giovane donna, che sembra tranquilla e piuttosto discreta, porta con sé un pesante segreto che non osa confessare a nessuno e la cui rivelazione finirà per sconvolgere la sua vita. Questa coproduzione (2023) di Leyth production (Slim Hafaiedh) e Mystique films (Ziad Hamzeh) è sovvenzionata dal ministero tunisino degli Affari Culturali, rappresentato dal Cnci, e dall'Organizzazione Internazionale della Francofonia (Oif).



Una rosa di 15 finalisti verrà annunciata il 17 dicembre 2024, mentre i cinque film candidati finali saranno annunciati il ;;17 gennaio 2025. La 97ma edizione degli Academy Awards si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA