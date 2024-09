La Tunisia celebra la Giornata europea delle lingue

TUNISI - Tutti gli Istituti culturali dei Paesi dell'Unione europea presenti in Tunisia (Eunic) aderiranno alle manifestazioni previste per la Giornata europea delle Lingue, che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 26 settembre.



La Giornata è un'iniziativa del Consiglio d'Europa volta a sensibilizzare all'ampia varietà di lingue in Europa, promuovere la diversità culturale e linguistica, incoraggiare le persone di tutte le età a imparare le lingue per una migliore comunicazione interculturale, e perché parlarne più di una aiuta anche a trovare lavoro. Quest'anno il Consiglio d'Europa la celebrerà all'insegna del motto "Lingue per la pace" evidenziando come la diversità linguistica e l'educazione linguistica possano svolgere un ruolo chiave nella promozione di una cultura della pace, della convivenza e della democrazia.



Molte le attività previste spalmate su tre giorni, a partire dal seminario "L'impatto dell'intelligenza artificiale sull'insegnamento delle lingue", con relatori da tutti i Paesi europei il 26 settembre presso la Città delle Scienze di Tunisi, seguito il giorno dopo da uno speak-dating e una serata karaoke all'Istituto Francese di Tunisi e il 28 settembre da un Open day degli Istituti Culturali, dalle 13.30 alle 18. L'Istituto italiano di Cultura di Tunisi metterà in palio per l'occasione gadget, fumetti e l'iscrizione gratuita ad un corso di lingua italiana.

