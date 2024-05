Storia prima donna tunisina in antiterrorismo vince Telly Award

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - Il documentario prodotto da Sky News Arabia "Zainab: the first Tunisian Woman in Counter Terrorism" ("Zainab, la prima donna tunisina nell'anti-terrorismo") è stato premiato con il Telly Award d'oro nella categoria serie tv. Lo ha reso noto l'Unità speciale della Guardia nazionale tunisina (Usgn) scrivendo "ancora una volta vinciamo riconoscimenti internazionali, grazie a tutti quelli che hanno votato per il video della nostra ragazza Zainab".Il Telly Award è un premio istituito nel 1979 assegnato dall'omonima organizzazione basata a New York con lo scopo dichiarato di "onorare i migliori spot televisivi locali, regionali, e via cavo e programmi, nonché i migliori video e produzioni cinematografiche, e le opere create per il web". I vincitori della 45esima edizione dei Telly Awards includono alcuni dei più importanti marchi globali e società di media tra cui Netflix, Disney, Paramount, National Geographic e The Washington Post. Tutti i contenuti sono stati giudicati dai membri del Telly Award Judging Council, composto da oltre 200 esperti del settore e professionisti leader provenienti dalle migliori società di produzione, reti e studi di contenuti.(ANSAmed).

