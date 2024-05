Torna a splendere 'Il vecchio con il berretto' di Marrakech

Il pittore tedesco Hendrik Beikirch ha riportato allo splendore originario il murale più celebre di Marrakech, realizzato nel 2015 e divenuto ormai uno dei simboli della città ocra. Il ritratto del muratore con il viso segnato dalle rughe e il berretto di lavoro in testa, fa da oggi bella mostra di sé sul muro dell'edificio che sta di fronte alla Stazione ferroviaria, dopo quattro giorni di restauro."Omaggio alla classe operaia e ai marocchini in generale", secondo Hendrik Beikirch, il murale aveva subito danni, intaccato com'era dalle crepe per il terremoto dell'8 settembre scorso. L'artista, invitato dalla Fondazione Montresso che gli dedica la mostra "Memorie di prima", con le opere più recenti del suo percorso artistico, ha ottenuto di rimettervi mano, e la Fondazione ha finanziato il restauro. Il "Vecchio con il berretto" ormai fa parte del patrimonio artistico di Marrakech al punto che nel 2017, sollevò un polverone il tentativo di piazzarvi di sopra la pubblicità di una banca. .

Riproduzione riservata © Copyright ANSA