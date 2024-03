'Il labirinto di Creta' di Piovani al teatro Petruzzelli di Bari

BARI - Il teatro Petruzzelli di Bari accompagna gli spettatori alla riscoperta del mito greco del Minotauro, tra "il bene e il male", con l'opera per ragazzi 'Il labirinto di Creta', commissionata dalla fondazione Petruzzelli al compositore premio Oscar Nicola Piovani che, inoltre, condurrà orchestra e coro del teatro.

La fondazione ha anche introdotto un'importante novità con l'intento di traghettare il pubblico nella musica del mito attraverso due voci, quelle di Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Barbero: ognuno dei due divulgatori, singolarmente e in serate differenti, stimolerà e preparerà gli spettatori con le sue riflessioni prima della messa in scena dello spettacolo.

Con 'Il labirinto di Creta' - evidenzia la fondazione Petruzzelli - si è "inteso dare un seguito ideale all'operazione culturale di alto profilo sperimentata con la rassegna virtuale di musica contemporanea 'Aus Italien' che ha vinto il premio Abbiati della critica musicale".

Il libretto dell'opera e la regia sono firmati da Paola Ponti e dallo stesso Nicola Piovani vincitore dell'Oscar nel 1999 per le musiche del film 'La vita è bella' di Roberto Benigni. "Il bene è bene. Il male è male": con queste parole gli autori descrivono il mito del Minotauro. Una polarizzazione netta e dicotomica in cui il Minotauro rappresenta il male, e il giovane eroe Teseo è il bene. Sono buio e luce. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Alessandra Premoli in qualità di regista collaboratore, Angelo Linzalata per scene e disegno luci, i costumi a firma di Luigi Spezzacatene, e il video design a cura di Leandro Summo. Gli spettacoli sono in programma: giovedi 16 maggio alle 20.30, con Pietrangelo Buttafuoco; sabato 18 e domenica 19 maggio, alle 18, con Alessandro Barbero; e martedi 21 maggio alle 20.30, ancora con Pietrangelo Buttafuoco. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Petruzzelli e sul circuito telematico www.vivaticket.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA