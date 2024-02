Tripodi ha inaugurato a Dubai la mostra 'Beyond Horizon'

ROMA - La sottosegretaria agli Affari Esteri Maria Tripodi ha inaugurato "Beyond Horizons", la prima mostra di Arte Italiana ad @artdubai organizzata dal Consolato Generale a Dubai e dall'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Lo rende noto la Farnesina.



Tripodi ha visitato l'allestimento di opere fisiche e digitali realizzato dai curatori Alfredo Cramerotti e Auronda Scalera, intrattenendosi a margine con la presidente di Dubai Culture, Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e il ministro di Stato agli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti Noura bint Mohammed Al Kaabi, in visita alla Mostra 'Beyond Horizon'.



"La diplomazia culturale è un insostituibile ponte di dialogo", ha sottolineato Tripodi.





