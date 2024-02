Sotheby's celebra il Libano con l'asta 'A Love Letter to Beirut'

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - Sotheby's celebrerà il Libano in una prossima asta intitolata 'A Love Letter to Beirut', che si terrà il 23 aprile dopo che le opere saranno esposte dal 26 febbraio al 1° marzo a Dubai e dal 19 al 22 aprile a Londra.La vendita, scrive Arab News, offrirà opere di 50 artisti, tra cui 30 creativi libanesi insieme ad artisti provenienti da Iraq, Egitto, Siria e Palestina. Tra le opere più importanti figurano dipinti, acquerelli, tecniche miste e sculture di artisti come Etel Adnan, Huguete Caland, Ayman Baalbaki, Mona Saudi, Aref El-Rayess e Saloua Raouda Choucair.Le opere ripercorrono l'influenza del Libano dagli inizi del modernismo di metà secolo fino ai giorni nostri, nell'arte della regione e del mondo intero."Il Libano è stato a lungo la patria di una comunità artistica il cui contributo al paesaggio culturale non può essere sopravvalutato, sia che si tratti di artisti nativi del Paese, che hanno dipinto i suoi splendidi paesaggi e la sua architettura, o che hanno studiato e lavorato lì. Abbiamo voluto creare un momento per assaporare la ricchezza di questa cultura e di questa storia, proiettando l'attenzione sul Libano come luogo di magia e di ispirazione e, così facendo, stimolando nuovi dialoghi interculturali in un contesto di crescente interesse globale per questi artisti", ha detto Alexandra Roy, responsabile della vendita per il Medio Oriente moderno e contemporaneo di Sotheby's, si legge in un comunicato stampa.(ANSAmed).

