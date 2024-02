Cinema: Cmca, iscrizioni aperte per il PriMed 2024

ROMA - Sono aperte dal 29 gennaio le iscrizioni per partecipare alla 28/a edizione del PriMed 2024, il concorso internazionale di documentari e reportage del Mediterraneo. Lo annuncia il Centro Mediterraneo della Comunicazione Audiovisiva (Cmca) con sede a Marsiglia in Francia.



Il PriMed ricompensa documentari, reportage o film d'inchiesta su tematiche dell'area mediterranea in senso largo, dalle coste dell'Atlantico alle sponde del Mar Nero. Saranno premiate le opere che si distinguono per 'qualità e creatività, per quanto riguarda sia il contenuto che la forma artistica", precisa il Cmca. Le opere dovranno essere inviate entro il 14 aprile 2024.



Il concorso è aperto a tutti gli organismi televisivi (pubblici e privati), alle strutture di produzione (pubbliche, private, associative), agli autori, registi, giornalisti e documentaristi che con le loro opere e programmi contribuiscono a una migliore conoscenza dell'area mediterranea, della sua storia, delle sue culture e tradizioni. Le opere presentate dovranno quindi trattare delle sfide, della cultura, del patrimonio, della storia, della società e della vita degli uomini e delle donne dei paesi dell'area mediterranea.



Obiettivo del PriMed è di favorire la conoscenza reciproca e gli scambi professionali, anche attraverso l'incontro annuale in occasione del premio tra professionisti dell'audiovisivo che operano nell'area.



I vincitori saranno selezionati da una giuria di personalità del mondo audiovisivo e della cultura e saranno ricompensati con premi alla diffusione delle loro opere in collaborazione con i gruppi televisivi partner: France Télévisions, la greca Ina, la Rai e l'Arab States Broadcasting Union (Asbu).



Oltre al PriMed si può concorrere per altri prestigiosi premi come il Gran Premio del documentario 'Sfide mediterranee', il premio 'Memorie del Mediterraneo', il premio 'Prima opera documentaristica', il premio "Arti, Patrimonio e Culture del Mediterraneo", il Premio dei Giovani del Mediterraneo e il Premio per il migliore cortometraggio. Ogni opera può concorrere solo in una sezione, la scelta deve essere chiaramente espressa in fase di iscrizione.



Il link per le iscrizioni: https://primed.tv/primed-2024-inscriptions-ouvertes/

