La star algerina Sofia Boutella brilla in film fantascienza

ROMA - E' una diva nella sua natale Algeria e in Francia, vista la doppia nazionalità, e ora Sofia Boutella diventa protagonista di un nuovo film di Netflix, "Rebel Moon", che andrà in onda a dicembre ed è stata lanciata in questi giorni con uno spot.



La 41enne attrice è protagonista della storia che si svolgerà su un pianeta lontano in cui ci saranno battaglie tra terrestri e contro personaggi alieni, ma anche storie di amore e tradimenti, come narra "Arab News" che lancia la pellicola che è solo la prima parte di una saga che proseguirà ad aprile con un secondo film. L'attrice ha lanciato una foto del suo personaggio su Instagram, presentandosi nel film: "Vi presento Kora - scrive - un'eroina riluttante da una colonia pacifica che si trova ad essere l'ultima speranza per il suo popolo nell'epico film di fantascienza di Zack Snyder 'Rebel Moon' che sarà trasmesso da Netflix dal 22 dicembre". Kora ha un amore misterioso tra gli abitanti della colonia spaziale, per il quale lei a un certo punto diventa una speranza di sopravvivenza.



L'attrice è ormai una star internazionale dopo una lunga carriera cominciata da ragazzina quando faceva la ballerina e partecipò anche ai tour mondiali di grandi big come Madonna e Rihanna e finì anche protagonista femminile nel videoclip di Michael Jackson "Hollywood Tonight". Da quel momento Boutella cominciò la carriera di attrice lavorando in molti film fino a diventare una delle protagoniste di "Star Trek Beyond" e conquistare la scena internazionale.