Gli Emirati inaugurano la mostra 'Aridly Abundant' alla Biennale

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Lo sceicco Salem Al Qassimi, ministro della Cultura e della Gioventù degli Emirati Arabi Uniti, ha inaugurato la mostra 'Aridly Abundant' in occasione della dodicesima presenza del Padiglione Nazionale degli Emirati Arabi Uniti alle Esposizioni Internazionali di Arte e Architettura La Biennale di Venezia e, in particolare, la quinta partecipazione alla Mostra Internazionale di Architettura. Lo scrive l'agenzia emiratina Wam. Aridly Abundant ('Aridamente abbondante') è ora aperta al pubblico presso lo spazio permanente del padiglione degli Emirati Arabi Uniti nell'Arsenale - Sale d'Armi della Biennale di Venezia. Un tour virtuale è disponibile anche sul sito web del National Pavilion UAE.



"La nostra partecipazione a questa prestigiosa piattaforma globale - ha detto il ministro, citato dall'agenzia - è un riflesso dello status culturale e sociale del nostro Paese e del suo ricco patrimonio artistico. Le opere del talento locale degli Emirati Arabi Uniti esposte al Padiglione Nazionale hanno contribuito alla crescita del Padiglione Nazionale nelle biennali negli ultimi 12 anni. Il talento degli Emirati Arabi Uniti ha aggiunto grande valore al padiglione negli ultimi anni". E ha aggiunto: "Siamo orgogliosi che il Padiglione Nazionale degli Emirati Arabi Uniti si sia evoluto fino a essere considerato una piattaforma creativa significativa che ha ottenuto un riconoscimento internazionale".



Curata da Faysal Tabbarah, supportata da un gruppo di curatori composto da alunni dell'American University of Sharjah e dalla fotografa Reem Falaknaz, anch'essa alunna, Aridly Abundant indaga quali possibilità architettoniche possono diventare praticabili quando reimmaginiamo i paesaggi aridi come spazi di abbondanza. Il team del curatore comprende anche tre stagisti del Venice Internship Program del Padiglione degli Eau.



Per la mostra del 2023, il Padiglione degli Emirati Arabi Uniti intende accendere il dibattito intorno all'idea che gli spazi aridi possano essere visti invece come spazi di abbondanza, valorizzando quindi i fiorenti ecosistemi che sono sempre stati presenti negli Emirati Arabi Uniti e nelle aree circostanti, supportati da antiche pratiche edilizie radicate nel territorio.



La mostra vuole essere lo sfondo culturale di provocazioni architettoniche in risposta al cambiamento climatico, mostrando le qualità spaziali, materiali e tattili dei diversi ambienti emiratini, al tempo stesso "aridi e abbondanti", unendo pratiche antiche alla tecnologia contemporanea. L'indagine, inoltre, ha avuto un focus specifico nei territori dell'altopiano desertico, dei wadi, delle pianure costiere e delle montagne di Al Hajar.



Per il curatore Tabbarah "attraverso Aridly Abundant, il nostro obiettivo è cambiare le prospettive di paesaggi aridi, quasi privi di valore, e reimmaginarli come un'abbondante fonte di conoscenza e risorse, indagando un'alternativa e un sistema costruttivo contemporaneo radicato nell'ambiente culturale e materiale degli Emirati Arabi Uniti. La nostra ricerca integra pratiche antiche con la tecnologia contemporanea come la scansione 3D e la stampa 3D per presentare il potenziale della costruzione in pietra come forma di architettura adattabile e sostenibile per i Paesi colpiti dai cambiamenti climatici per esplorare e adattarsi ai propri ambienti". (ANSA).





