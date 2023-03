Studenti Italia cercano 'Philia' al Festival Filosofia in Grecia

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Sono 1.500 gli studenti dei licei italiani che sono in Grecia per partecipare all'edizione 2023 del Festival Internazionale della Filosofia in Grecia, pronti fino al 5 aprile a seguire le orme dei filosofi greci che stanno studiando a scuola. Un'esperienza filosofica nei luoghi più evocativi della filosofia occidentale, Atene, Delfi, Epidauro, accompagnati dai professori e con la forte collaborazione delle istituzioni culturali. Il festival è partito all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, confermando come l'iniziativa dedicata alle studentesse e agli studenti è in Italia e in Grecia un evento di approfondimento culturale con una spiccata connotazione sociale: la divulgazione della filosofia, in forma esperienziale.



L'obiettivo è proporre ai giovani occasioni e percorsi di educazione non formale, legati all'esperienza filosofica.



L'iniziativa esalta il Genius Loci unendo proposte culturali ed azioni territoriali attraverso la riscoperta e la valorizzazione della realtà in cui si svolge. L'Associazione di Promozione Sociale "Festival della Filosofia in Magna Grecia" per la migliore realizzazione dell'evento ha consolidato la collaborazione con importanti istituzioni greche ed italo greche. Allo stesso modo l'Associazione greca "International Philosophy Festival in Greece" contribuisce a dare maggior impulso internazionale e opportunità di sviluppo dell'offerta educativa ellenica.



La "Philia" è il tema fondante dell'edizione greca, che esplora l'amicizia come legame di amore più profondo, un rapporto relazionale libero, paritario, senza alcuna velleità di possesso. La Philia è per ritrovare nel Mediterraneo una nuova armoniosa koinè, una lingua comune, è questo il significato politico della filosofia. I 1500 liceali italiani vanno in questi giorni nei luoghi più evocativi della filosofia occidentale: Atene, Delfi, Epidauro, Maratona. Insieme a loro, i filosofi Mauro Bonazzi, Simone Regazzoni e Vicky Bafataky tengono i dialoghi, poi ci sarà lo spettacolo del Teatro Filosofico con la regia di Riccardo Marotta a cura di Annalisa di Nuzzo e Salvatore Ferrara allo stadio di Epidauro e a Delfi l'Incontro con la Pizia, interpretato da Francesca Minutoli. La sessione di Philosophy for Children è affidata a Giuseppina Giuliano del CRIF, l'Agon filosofico a cura di Danilo Piscopo.



L'evento di apertura di body music affidato a Simone Mongelli con "Bodyterranean". (ANSA).





Ottieni il codice embed