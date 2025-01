Ong, giustiziato un funzionario accusato di legami con Assad

BEIRUT - L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha denunciato l'esecuzione pubblica del sindaco di Doummar, sobborgo nord-occidentale di Damasco, considerato un lealista del deposto governo siriano, da parte di uomini armati legati alle nuove autorità. "Mazen Kneneh, noto per la sua fedeltà all'ex regime, è stato giustiziato" da uomini armati appartenenti alla coalizione armata che ha preso il potere l'8 dicembre, ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh).



L'uomo era accusato di aver "scritto falsi rapporti di sicurezza" che hanno portato all'imprigionamento e alla tortura di molti giovani della regione.





