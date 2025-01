Hamas, 70 persone uccise a Gaza in 24 ore

GAZA - Il ministero della Salute nella Striscia di Gaza controllata da Hamas afferma che 70 persone sono state uccise in 24 ore.



Dodici persone sono morte tra cui tre ragazze in un raid israeliano nel campo profughi di Nuseirat nella parte centrale di Gaza, ha riferito l'agenzia di difesa civile di Gaza. Le tre ragazze sono rimaste uccise insieme al loro padre quando un attacco aereo ha colpito la loro casa nel campo profughi. Il paramedico locale Mahmud Awad ha affermato di aver aiutato a trasferire i corpi di due ragazze e del loro padre, Mahmud Abu Kharuf, in un ospedale. "I loro corpi sono stati trovati sotto le macerie della casa che l'occupazione ha bombardato nel campo di Nuseirat", ha detto Awad all'Afp. Ha aggiunto che il corpo della terza ragazza era stato trovato in precedenza dai residenti. In un altro attacco, otto persone sono state uccise quando la loro casa è stata colpita nella città di Jabalia, nel nord di Gaza.





