Trovati i corpi di due migranti vicino Rodi, un giovane e un bimbo

ATENE - I corpi di due giovani migranti sono stati rinvenuti al largo dell'isola greca di Rodi, nel Mar Egeo, vicino alla costa occidentale turca. Lo riferisce la polizia portuale. "A seguito di una ricerca da parte di una motovedetta e di sommozzatori, sono stati trovati due corpi nel Golfo di Ladikou, nella parte orientale dell'isola", si legge in un comunicato. "Si tratta di un adolescente e di un bambino più piccolo", ha dichiarato un addetto stampa della polizia portuale.



Le ricerche sono state avviate dopo che 63 migranti e rifugiati sono stati avvistati dalla polizia sulla costa di Rodi questa mattina. "Erano cittadini afghani, siriani, iraniani ed egiziani", ha detto l'addetto stampa. Per il momento, "non conosciamo le ragioni della morte dei due giovani caduti in acqua", ha aggiunto, precisando che anche l'imbarcazione con cui i migranti sono arrivati a Rodi dalla Turchia è stata ritrovata vicino al Golfo di Ladikou. La polizia sta "continuando a cercare" altri migranti, si legge nel comunicato.





