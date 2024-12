Naufragio di migranti tra Marocco e Canarie, i morti sono 4

MADRID - È salito ad almeno quattro il bilancio dei morti in un naufragio di migranti avvenuto ieri nell'Oceano Atlantico, tra le coste del Marocco e quelle di Lanzarote (Canarie): lo ha reso noto stamane il servizio di salvataggio marittimo spagnolo, intervenuto sul posto con diversi mezzi dopo aver ricevuto alcune segnalazioni della tragedia in corso. Verso le 5 di stamattina, un'imbarcazione di emergenza ha raggiunto Arrecife (Lanzarote) con i superstiti dell'incidente, che viaggiavano a bordo di un gommone: si tratta di 46 persone, a cui se ne aggiunge un'altra che era stata tratta in salvo in elicottero. Uno dei corpi delle persone decedute era già stato recuperato ieri pomeriggio, mentre altri tre sono stati ritrovati successivamente. Al momento, non è escluso che possano esserci anche dei dispersi, secondo alcune fonti.



Nelle ultime 12 ore, in acque prossime alle Canarie sono andate poi in scena altre operazioni di soccorso: in tutto, 326 persone sono sbarcate tra Lanzarote e Gran Canaria, secondo il servizio di salvataggio marittimo spagnolo.





