Idf conferma attacchi in Libano contro Hezbollah, 'viola intesa'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 DIC - L'Idf ha confermato di aver effettuato diversi attacchi in Libano nei giorni scorsi, in seguito ad azioni di Hezbollah "che hanno rappresentato una minaccia per lo Stato di Israele e violato gli accordi tra Israele e Libano". L'esercito afferma di aver colpito diversi veicoli militari presso uno stabilimento di produzione di missili nella valle della Beqaa e altri veicoli in diversi siti sul confine tra Libano e Siria, nel distretto di Hermel, utilizzati dai miliziani filoiraniani per il trasporto di armi.L'esercito libanese ha dichiarato in precedenza che uno degli attacchi ha preso di mira un bulldozer militare mentre stava eseguendo lavori di fortificazione all'interno della base militare di Al-Abbara, vicino al confine tra Libano e Siria, ferendo un soldato. L'Idf ha detto che l'incidente è sotto inchiesta. L'esercito israeliano ha fatto sapere anche che oggi sono stati attaccati diversi miliziani di Hezbollah nel Libano meridionale. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA