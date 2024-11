Idf, 'applicheremo il cessate il fuoco in modo aggressivo'

ROMA - L'Esercito israeliano (Idf) farà rispettare e applicherà "in modo aggressivo" l'accordo di cessate il fuoco in Libano: lo ha detto il comandante del gruppo settentrionale, generale Ori Gordin, come riporta l'Idf su Telegram.



"Due notti fa, i vertici politici hanno concluso un accordo per un cessate il fuoco con lo Stato del Libano. Il nostro ruolo è ora quello di renderlo possibile e di farlo rispettare. Lo applicheremo in modo aggressivo e, alle condizioni da noi stabilite, questo è ciò che attueremo - ha affermato Gordin -. Pertanto, non intendiamo permettere a Hezbollah di tornare in queste aree. Abbiamo intenzione di liberare l'intera area dalle capacità di Hezbollah e certamente dalle sue armi, questa è la nostra missione".



"Se faranno un errore, sarà un errore grave - ha aggiunto Gordin -. Siamo pronti a tornare all'attacco e a tornare a combattere. Questo cambio, nella mentalità dei soldati e dei comandanti, deve essere sempre pronto. Sì, ora siamo in modalità di esecuzione, ma possiamo chiaramente, in pochissimo tempo, dare l'ordine opposto e avanzare di nuovo".

