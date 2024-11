Nuovi raid a sud di Beirut dopo ordine di evacuazione dell'Idf

BEIRUT - Nuovi raid questa mattina hanno colpito la periferia sud di Beirut, roccaforte degli Hezbollah libanesi, poco dopo la richiesta da parte di Israele di evacuare la zona, secondo le immagini di Afptv. Oltre alla periferia di Beirut, l'esercito israeliano ha chiesto nella notte di evacuare diverse zone del sud del Libano.



Intanto nelle ultime ore militari israeliani sono entrati nel villaggio frontaliero libanese di Deir Mimas, abitato in prevalenza da cristiani lungo il settore orientale della linea di demarcazione tra i due paesi. Lo riferiscono media libanesi citando testimoni oculari. Si tratta della prima volta che soldati israeliani penetrano in una località frontaliera libanese ancora in parte abitata dalla popolazione locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA