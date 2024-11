Libra a sud di Lampedusa, pochi migranti a bordo

(ANSAmed) - ROMA, 05 NOV - Si trova sempre nelle acqueinternazionali a sud di Lampedusa, a quanto si apprende, la Libra, il pattugliatore della Marina Militare impiegato per il trasporto di migranti in Albania. A bordo c'è un piccolo gruppo di persone intercettate ieri in mare, tra 6 ed 8 a quanto filtra in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del Viminale. Sui migranti viene effettuato un attento pre-screening per assicurarsi che si tratti di persone con i requisiti per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera: maggiorenni, senza problemi di salute e provenienti da uno dei 19 Paesi inseriti nella lista di quelli sicuri. Nel primo trasferimento verso Shengjin, 4 dei 16 richiedenti asilo trasportati dalla Libra erano stati poi portati in Italia perché minorenni (2) e vulnerabili (gli altri 2). Si vuole dunque evitare il ripetersi di casi analoghi. La nave potrebbe essere in attesa di caricare altri migranti per arrivare ad un numero congruo, dopo le polemiche sui costi del trasferimento verso l'Albania. (ANSAmed).

