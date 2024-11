(ANSAmed) - BEIRUT, 4 NOV - E' di almeno 10 persone uccise nelle ultime ore il bilancio di raid aerei israeliani in Libano.Lo riferisce il ministero della Sanità libanese, affermando che sei persone sono state uccise in attacchi nel sud del Libano, nei distretti di Sidone e Nabatiye, e altre quattro nella valle della Bekaa, nella zona di Mashgara.Le sei persone uccise nel sud erano maschi adulti ma non è chiaro se fossero combattenti di Hezbollah o di altri gruppi armati affiliati al partito libanese o se fossero civili.(ANSAmed).

