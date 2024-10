Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali

(ANSASmed) - MADRID, 30 OTT - Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser.Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse.La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie (900365112).(ANSAmed).

