Migranti, 19 corpi trovati su varie spiagge in Tunisia

TUNISI - Sono 19 i cadaveri rinvenuti su varie spiagge del governatorato di Mahdia, in particolare a Chebba, Salakta e Rejiche nello scorso fine settimana. Lo ha detto alla radio locale Jawhara Fm il portavoce dei tribunali di Monastir e Mahdia, Farid Ben Jha. I corpi in questione erano in stato di avanzata decomposizione, il ;;che ne ha reso impossibile qualsiasi identificazione per età, sesso o nazionalità ma ha sottolineato che tra essi non vi era nessun bambino.

I laboratori di medicina legale del ministero dell'Interno si prenderanno cura dei campioni di dna in attesa che le persone si presentino alle forze dell'ordine per dichiarare la perdita dei propri cari.

Secondo Ben Jha "è plausibile l'ipotesi di un'operazione di migrazione illegale da un altro paese", probabilmente la vicina Libia.





