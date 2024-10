Quindici cadaveri ripescati al largo delle coste tunisine

(ANSAmed) - TUNISI, 28 OTT - Quindici corpi non identificati sono stati ripescati dalle autorità tunisine al largo delle coste di Mahdia. Lo ha detto all'Afp il portavoce dei tribunali di Mahdia e Monastir, Farid Ben Jha, precisando che i cadaveri in "completa decomposizione" sono stati ritrovati sabato e domenica scorsi. La stessa fonte non è stata in grado di confermare se si tratti di migranti irregolari e se si trovassero sulla stessa barca. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA